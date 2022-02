ABN AMRO profiteert waarschijnlijk flink van verkoop hoofdkantoor

ABN AMRO heeft in het slotkwartaal van 2021 waarschijnlijk beduidend meer winst geboekt dan een jaar eerder. De bank kon namelijk profiteren van de verkoop van zijn hoofdkantoor. Bij de cijfers die woensdagochtend naar buiten komen is het vooral de vraag hoeveel tegenwind de bank nog ervaart van ontwikkelingen als de omikrongolf, de hoge inflatie en verstoringen bij de bedrijven die klant zijn van de bank.

ABN AMRO maakte in december bekend zijn hoofdkantoor over te doen aan vastgoedinvesteerder Victory Group. De bank kreeg 765 miljoen euro voor het pand dat het in zijn geheel zal blijven huren totdat de verbouwing van een pand in de Amsterdamse Bijlmer is afgerond. De deal leverde een boekwinst voor belasting op van 338 miljoen euro. Die meevaller zal de resultaten waarschijnlijk flink stuwen.

Door het aantrekken van de economie gaat het al langer weer wat beter met de bank. Analisten zullen vooral willen weten of die trend zich in de laatste maanden van 2021 heeft doorgezet. Rivaal ING verraste vorige week nog bij zijn cijferpublicatie door honderden miljoen euro’s opzij te zetten vanwege onder meer de hoge inflatie. ING zei graag goed voorbereid te zijn, bijvoorbeeld voor het geval mensen opeens de maandlasten van hun hypotheek niet meer zouden kunnen betalen.

Ook zijn de kenners bij ABN AMRO scherp op mogelijk nieuws over kwesties uit het verleden die de bank blijven achtervolgen. Afgelopen zomer kwam bijvoorbeeld aan het licht dat ABN AMRO opnieuw het Openbaar Ministerie achter zich aan heeft. Justitie had de bank als verdachte aangemerkt in een onderzoek naar het terugvorderen van dividendbelasting door een derde partij. Verder moet ABN AMRO net als andere banken flink in de buidel tasten voor het compenseren van klanten die in het verleden een te hoge rente hebben betaald op een lening. Recent liet ABN AMRO nog weten daarvoor 90 miljoen euro extra uit te trekken.