TomTom: wegen worden drukker na opheffen coronabeperkingen

De hoeveelheid verkeer rond de grote steden was vorig jaar 12 procent minder dan in 2019. In de spits was het 30 procent rustiger op de wegen.

De drukste plek in Nederland is Haarlem. Wie daar op pad is, heeft gemiddeld 28 procent extra reistijd nodig. Dat betekent dat mensen voor een rit die normaal gesproken een uur zou duren, gemiddeld ruim een kwartier langer onderweg zijn. Den Haag staat tweede, gevolgd door Groningen en Leiden. Apeldoorn is gestegen naar de vijfde plaats. Dat komt volgens TomTom door werkzaamheden op de snelweg A50. Apeldoorn had vorig jaar dertig ‘extreem drukke’ dagen, tien keer zo veel als Amsterdam. De hoofdstad staat op plek twaalf.

Wereldwijd is Istanbul in Turkije de drukste stad. Een rit die op lege straten een uur zou duren, duurt daar in de avondspits meer dan twee uur, met name op vrijdagen. Daarna volgen Moskou (Rusland) en Kiev (Oekraïne). Op de wereldranglijst staat Haarlem 103e.

TomTom baseert de lijst op informatie uit honderden miljoenen navigatiekastjes, ingebouwde systemen en smartphones. De onderzoekers kijken daarbij niet alleen naar de snelwegen, maar ook naar de wegen in en rondom de steden.

TomTom keek ook naar de CO2-uitstoot in Amsterdam, Londen, Parijs en Berlijn. Naar verhouding is Amsterdam de minst vervuilende stad van die vier. De gemiddelde benzineauto stoot in Amsterdam bijna 16 kilo CO2 uit per 100 kilometer. In Berlijn is dat 18,5 kilo, in Londen 22 kilo en in Parijs 23 kilo. Volgens TomTom komt dat doordat de wegen in Amsterdam efficiënt zijn ingericht. Automobilisten kunnen redelijk soepel doorrijden en hoeven minder vaak af te remmen en weer op te trekken.