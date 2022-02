Universiteit in VS betaalt 213 miljoen euro vanwege misbruikzaak

Honderden vrouwen hebben gynaecoloog James Heaps beschuldigd van misbruik en verwijten de UCLA Universiteit zijn daden in de doofpot te hebben gestopt en ondanks meldingen geen actie tegen hem te hebben ondernomen. ‘Het aan Heaps toegeschreven gedrag is laakbaar en gaat in tegen de waarden van de universiteit’, staat in een persbericht van de universiteit, die ook ‘de moed van de vrouwen bewondert die zich gemeld hebben’.

De overeenkomst komt bovenop een eerdere rechtszaak die door 5000 patiënten was aangespannen en resulteerde in een schadevergoeding van 73 miljoen dollar (pakweg 64 miljoen euro). Nog eens driehonderd vrouwen hebben civiele aanklachten tegen Heaps ingediend, die ook strafrechtelijk wordt vervolgd voor het misbruiken van zeven vrouwen.

Eind 2017 werd na aantijgingen een onderzoek ingesteld door de universiteit, hoewel de eerste klachten al jaren daarvoor waren ingediend. Ondanks het onderzoek kon Heaps patiënten blijven zien. In juni 2018 werd hij ontslagen, een jaar later werd hij opgepakt en aangeklaagd. Daarna kwamen meer vrouwen met beschuldigingen.