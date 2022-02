Onderzoek: Europa heeft 65 miljoen oplaadpunten nodig in 2035

Er moeten de komende jaren heel veel oplaadpunten worden gebouwd voor elektrische auto’s. Dat melden adviesbureau Ernst & Young (EY) en de branchevereniging voor de Europese stroomsector Eurelectric in een gezamenlijk rapport. In 2035 moeten er 65 miljoen oplaadpunten staan in Europa, die naar schatting 130 miljoen elektrische voertuigen moeten kunnen opladen.