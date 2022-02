Italianen hoeven minder vaak mondkapje op

Italianen hoeven minder vaak een mondkapje op in de strijd tegen het coronavirus. De verplichting in Italië om onder de meeste omstandigheden buitenshuis een masker te dragen wordt opgeheven omdat de coronasituatie verbetert.

Volgens de nieuwe regels is het van 11 februari tot ten minste 31 maart alleen nodig om beschermende maskers te dragen in een drukke omgeving en in openbare binnenruimtes.

De regering streeft er ook naar de bezoekerslimieten in stadions vanaf 1 maart te verhogen. Vanaf die dag mogen stadions buiten driekwart van de capaciteit vullen, arena’s binnen 60 procent, is de bedoeling. De grenzen liggen nu op 50 procent van de capaciteit buiten en 35 procent binnen.

Het aantal nieuwe corona-infecties en ziekenhuisopnames in Italië nam de afgelopen weken geleidelijk af. Het dodental blijft hardnekkig hoog, met dagelijks meestal tussen de 300 en 450 slachtoffers.