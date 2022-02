Prijs aluminium naar hoogste niveau sinds 2008

De prijs van aluminium is dinsdag naar het hoogste niveau gestegen sinds 2008. De prijs van het metaal wordt onder meer gestuwd door de grote vraag, maar ook door de sluiting van smelterijen in China en Europa. Daardoor is er vrees voor tekorten op de aluminiummarkt ontstaan.

Op de Londense metaalmarkt steeg de aluminiumprijs naar 3236 dollar per ton, omgerekend 2835 euro. Aluminium wordt bijvoorbeeld veel gebruikt in de auto-industrie en de bouw, maar ook in veel andere industriële sectoren. Vanwege de grote vraag is de prijs hard opgelopen, net als die van veel andere metalen zoals nikkel, koper, zink, lood en tin.

Daar komen nog sluitingen van smelterijen in China vanwege lockdowns tegen lokale corona-uitbraken bovenop. China is ‘s werelds grootste producent van aluminium. Ook in Europa zijn smelterijen stilgelegd omdat door de hoge energieprijzen het niet rendabel meer was om open te blijven. De spanningen rond Oekraïne spelen ook een rol, want Rusland is een belangrijke aluminiumproducent en bij een conflict zouden de Russische leveringen verstoord kunnen worden.