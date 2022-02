Britten verliezen 237 miljoen door failliete energiebedrijven

Eind vorige maand ging het Britse energiebedrijf Together Energy Retail ten onder. Dat was de 25e Britse energieleverancier die sinds augustus is omgevallen en inmiddels zijn 4 miljoen Britse huishoudens al noodgedwongen van energieleverancier gewisseld. Net als in Nederland hebben veel energieleveranciers, met name kleinere, lage prijzen afgesproken met klanten. Nu moeten ze hun stroom en gas inkopen voor hogere prijzen dan waar ze het voor verkopen.

In Nederland kunnen energiebedrijven hun prijzen verhogen zodat ze geen verlies meer lijden, maar dat is in het Verenigd Koninkrijk niet mogelijk. Toezichthouder Ofgem hanteert namelijk een maximumtarief en dat wordt pas in april verhoogd.

Ruim 1 miljard klantenkrediet

Klanten die hun energierekeningen elke maand betalen, kunnen een overschot opbouwen als ze meer hebben betaald dan ze verbruiken. Ofgem schatte vorig jaar in dat Britse energiebedrijven 1,4 miljard pond aan klantenkrediet hadden.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) kan niet zeggen hoeveel geld Nederlandse consumenten zijn kwijtgeraakt door faillissementen van Nederlandse energiebedrijven. De toezichthouder heeft daar geen onderzoek naar gedaan.