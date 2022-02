Britse premier maakt Rees-Mogg minister voor brexitkansen

De invloedrijke Britse parlementariër Jacob Rees-Mogg is benoemd tot minister voor brexitkansen en overheidsefficiëntie. Premier Boris Johnson heeft wat geschoven met regeringsposten in een poging de onvrede in zijn Conservatieve Partij tot bedaren te brengen. Afgelopen week werden al enkele medewerkers van Johnson vervangen.

Veel parlementsleden zijn niet te spreken over partygate, de affaire rond talrijke lockdownfeestjes in Johnsons ambtswoning waarbij mogelijk coronaregels zijn geschonden. Een groep binnen de partij had geëist dat Johnson meer werk maakt van het benadrukken van de positieve gevolgen van het Britse vertrek uit de Europese Unie.

De loyale Rees-Mogg mag die klus nu gaan klaren. De 52-jarige staat bekend als een excentriek, maar invloedrijk lid van de uiterst conservatieve vleugel van de Tory-partij. Zo zei hij over visserijbepalingen in het brexitverdrag: ‘Het is cruciaal dat we onze vis terug hebben. Het zijn nu Britse vissen, en daarmee betere en blijere vissen.’ Minister van Buitenlandse Zaken Liz Truss blijft de brexitonderhandelingen met de EU leiden.

Rees-Mogg had tot nu toe namens de regering een coördinatierol in het Britse Lagerhuis. Die functie wordt overgenomen door Mark Spencer, die als ‘Chief Whip’ verantwoordelijk was voor de groepsdiscipline binnen de Conservatieve fractie. Diens baan wordt overgenomen door Johnsons bondgenoot Chris Heaton-Harris, die de afgelopen maanden bezig is geweest op fractieleden in te praten om hun steun voor Johnson in partygate te garanderen.