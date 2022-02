Wiersma gunt scholen meer tijd voor uitgeven coronamiljarden

Minister Dennis Wiersma (Onderwijs) voelt ervoor om scholen meer tijd te geven voor het besteden van de miljarden euro's tegen onderwijsachterstanden, die zijn ontstaan door de coronacrisis. In het wekelijkse vragenuur zegt hij begrip te hebben voor dat verzoek van de Tweede Kamer. Hij wil binnen twee weken laten weten hoe het kabinet de termijn gaat aanpassen.

Scholen moeten de coronamiljarden uit het zogeheten Nationaal Programma Onderwijs (NPO) binnen twee jaar hebben besteed, maar daardoor kunnen zij er niet altijd een goede bestemming voor vinden. Voor sommige maatregelen, zoals het aannemen van meer personeel, is geld nodig voor de langere termijn. Voor het basis- en middelbaar onderwijs is ongeveer 6 miljard euro beschikbaar.

Partijen in de Kamer vragen al langer om de termijn te verlengen. Er is ook een motie aangenomen om hier twee jaar extra voor uit te trekken. Het CDA wilde van Wiersma weten wat hij hiermee gaat doen, omdat veel scholen vanwege corona nu kampen met lesuitval. Bijna een kwart van de leerkrachten zit inmiddels thuis, meldde de Algemene Vereniging Schoolleiders maandag.

Wiersma wil nog niet zeggen hoeveel extra tijd hij uittrekt voor de besteding van de NPO-gelden. Daarover wil hij eerst in gesprek met het onderwijsveld. Maar "het punt is terecht", aldus de minister. Hij zou aanvankelijk in april meer duidelijkheid geven, maar wil dit nu "veel sneller" doen, zodat scholen weten waar ze aan toe zijn.