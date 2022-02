Aantal mensen dat boosterprik haalt, daalt verder

Een week eerder waren er bijna 233.000 boosterprikken gezet, en ongeveer een maand geleden een recordaantal van bijna 1,9 miljoen in zeven dagen tijd.

De voorwaarden voor het vaccinatiebewijs in de app CoronaCheck zijn dinsdag aangepast. Als de laatste prik uit de eerste ronde langer dan negen maanden geleden was, is de QR-code niet meer geldig. In de komenden maanden zouden in totaal ongeveer 2,6 miljoen mensen hun vaccinatiebewijs kunnen kwijtraken.

In totaal hebben nu 8,6 miljoen mensen een boosterprik gekregen. De vaccinatiegraad voor die inenting is daarmee gestegen tot net iets boven de 60 procent van alle volwassenen..

Bijna 85 procent van alle Nederlanders van 12 jaar en ouder is volledig gevaccineerd na de eerste ronde.