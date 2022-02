PvdA-Kamerlid Van Dijk stapt op na meldingen ongewenst gedrag

PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk stapt op vanwege meerdere meldingen van "ongewenst gedrag in de privésfeer". Dat meldt de PvdA in een verklaring.

Er wordt een "onafhankelijk, extern onderzoek" geopend, aldus de partij. "Vanwege deze meldingen heeft Gijs van Dijk besloten terug te treden als Kamerlid en zijn zetel ter beschikking te stellen."

"In mijn persoonlijke leven ben ik in de relationele sfeer niet altijd eerlijk geweest. Mocht dat mensen pijn hebben gedaan, wil ik daarvoor mijn oprechte excuses aanbieden", zegt Van Dijk in de verklaring. "Om het gestelde onafhankelijke onderzoek de ruimte te geven en de partij niet in de weg te zitten, trek ik mij terug uit mijn politieke functie."

Van Dijk voerde jarenlang het woord op Sociale Zaken, voor de PvdA een belangrijk thema. Hij werkte onder meer aan een wet om werknemers buiten werktijd het recht te geven onbereikbaar te zijn voor hun werkgevers.

Wie de zetel van Van Dijk inneemt in de Tweede Kamer is niet bekend. De volgende kandidaat op de PvdA-lijst is de Zaanse wethouder Songül Mutluer.