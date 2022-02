OMT-lid De Jong vindt roep om versoepelingen terecht

Dat mensen graag versoepelingen van de coronamaatregelen willen, vindt OMT-lid Menno de Jong terecht. ‘Er is een grote roep om versoepelingen en die begrijp ik volledig’, zegt het hoofd medische microbiologie bij het Amsterdam UMC in een interview met de hoofdstedelijke zender AT5.

We zitten volgens De Jong momenteel in een gunstiger positie dan afgelopen december, voor de omikrongolf van het coronavirus. Zo verwijst hij naar de boostervaccinaties en het lagere aantal mensen dat met corona ligt opgenomen in de ziekenhuizen. De oproep om te versoepelen is daarom volgens hem terecht, maar toch moeten we volgens De Jong ook voorzichtig zijn.

‘We zitten nu een beetje in een grillige fase’, legt hij uit op de stadszender. Het meest waarschijnlijke scenario is dat het virus steeds minder ziekmakend zal worden naarmate het verder evolueert. De omikronvariant kan een soort tussenstap zijn richting zo’n echt onschuldig virus. ‘In de tussentijd moeten wel een beetje op onze qui-vive zijn.’

Vrijdag

Het Outbreak Management Team (OMT) komt deze vrijdag weer samen om het te hebben over de staat van de pandemie en de vraag of er wel of niet verder versoepeld kan worden. Als de samenleving verder open kan, dan moet je denken aan bijvoorbeeld meer bezoekers voor de cultuursector en de uitbreiding van openingstijden, aldus De Jong. ‘Het hele menu ligt open.’

De Amsterdamse nachtclubs hebben aangekondigd komend weekend hun deuren te openen, ook al mag dat nog niet. De Jong begrijpt die actie ‘volkomen’, maar hij vindt de timing ‘wat onhandig’. Het OMT stuurt het advies na het overleg aan het kabinet en volgende week kondigt dat aan of er meer versoepelingen mogelijk gaan zijn.

1G

Volgens De Jong zou een zogenoemd 1G-beleid een uitkomst kunnen bieden voor het nachtleven. 1G wil zeggen dat iedereen zich moet laten testen voor toegang, ongeacht de vaccinatiestatus. De Jonge zou het ‘fantastisch’ vinden als de actie van komend weekend zou worden omgetoverd tot een experiment met 1G.

Sowieso is hij voorstander van het coronatoegangsbewijs. Een petitie voor het afschaffen van het bewijs krijgt momenteel veel steun. ‘Het land volledig openstellen zonder coronatoegangsbewijzen is op dit moment best een hoog risico, gezien alle onzekerheden’, zegt De Jong erover.