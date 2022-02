Noorse massamoordenaar Breivik naar andere gevangenis

De Noorse massamoordenaar en extreemrechtse terrorist Anders Behring Breivik wordt overgeplaatst naar een andere gevangenis in Noorwegen. Hij gaat van de Telemark-gevangenis in Skien naar een cel in Ringerike.

Breivik zit al jaren onder bijzonder strenge veiligheidsvoorzieningen in Skien en daarom is een verandering van omgeving nu op zijn plaats, aldus de autoriteiten. De eveneens zwaar beveiligde Ringerike-gevangenis ligt ongeveer 40 kilometer ten noordwesten van Oslo, niet ver van het eiland Utøya waar Breivik in 2011 69 mensen vermoordde, voornamelijk sociaaldemocratische jongeren op zomerkamp. Kort daarvoor had hij een autobom laten ontploffen in het regeringsdistrict van Oslo, waarbij acht mensen omkwamen.

Breivik vroeg onlangs tevergeefs om vrijlating onder bepaalde voorwaarden. Tijdens de rechtszaak hierover klaagde hij opnieuw over de omstandigheden in Skien, waar hij sinds 2013 in isolatie zit. Hij werd in 2012 veroordeeld tot de toenmalige maximumstraf van 21 jaar gevangenisstraf.