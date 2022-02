Fitnessapparatenbedrijf Peloton schrapt banen en zet topman opzij

Peloton heeft een aantal roerige jaren achter de rug. Het bedrijf werd bekend met dure spinningfietsen, waarbij de gebruikers ook nog een abonnement moesten nemen om de live sportklassen te kunnen volgen. Later bracht het bedrijf ook een loopband uit, maar die werd teruggeroepen nadat een Amerikaans kind was overleden omdat het door de draaiende loopband was gegrepen en onder het apparaat terechtkwam.

Tijdens de coronapandemie ging het echter goed met Peloton, dat volop profiteerde van de trend om thuis te gaan sporten. Nadat met name in de Verenigde Staten de coronabeperkingen verdwenen, zag de onderneming ook de vraag naar nieuwe apparaten afnemen. Bovendien wordt ook de concurrentie op het gebied van thuis sporten steeds groter.

Activistische investeerder

Onlangs meldde zich een activistische investeerder bij Peloton, die aanstuurde op het vertrek van Foley als topman. Dat is nu dus ook gebeurd, waarbij voormalig financieel directeur Barry McCarthy van Spotify en Netflix Foley opvolgt.

Afgelopen weekeinde waren er berichten in de media dat Peloton in de belangstelling stond voor een overname. Techconcern Amazon en sportbedrijf Nike werden daarbij genoemd als geïnteresseerde partijen.