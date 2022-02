Ook ECDC adviseert: boosterprik jongeren nu niet nodig

Het is niet nodig om alle jongeren van 12 tot en met 17 een boosterprik tegen het coronavirus te geven, zegt de Europese gezondheidsdienst ECDC. In Nederland gaf de Gezondheidsraad vorige week precies hetzelfde advies.

Volgens het ECDC is het veel belangrijker om ervoor te zorgen dat mensen die nu nog niet gevaccineerd zijn een eerste en tweede prik krijgen. Daarnaast zou de boosterprik moeten worden gegeven aan meer mensen uit groepen die voorrang krijgen.

In de afgelopen maanden zijn veel jongeren positief getest op het coronavirus. Dat valt samen met de verspreiding van de delta- en omikronvariant. Maar het aantal gevallen in die leeftijdsgroep daalt de laatste tijd. Bovendien lopen jongeren weinig risico om in een ziekenhuis te belanden of te overlijden aan de besmetting. Daarnaast beschermen de eerste prikken nog heel goed bij tieners, zegt het ECDC.

Geen groot effect

Boosterprikken voor pubers heeft waarschijnlijk geen groot effect op de verspreiding onder de totale bevolking, berekent de gezondheidsdienst. Het zogeheten reproductiegetal zou er een fractie door kunnen zakken.

Nederland en alle andere landen die bij het ECDC zijn aangesloten, vaccineren 12- tot en met 17-jarigen. Tien landen, waaronder Duitsland, Frankrijk en Italië, boosteren ook kinderen van 12 jaar en ouder.