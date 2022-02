Vrouw vrijgesproken van veroorzaken dodelijk ongeluk Finsterwolde

De vrouw reed in de nacht van 15 augustus 2020 met drie mannen uit Finsterwolde in de auto weg van een feest. Er is volgens de rechter voldoende bewijs dat de vrouw te hard over een verkeersdrempel reed en de wagen uit balans raakte. De auto botste tegen een boom en vloog in brand. K. kroop zwaargewond uit de wagen en probeerde de inzittenden te redden. Dit mislukte, doordat ze haar bewustzijn verloor. Tijdens de rit naar het ziekenhuis riep K. in de ambulance meermalen: ‘Blijf van mijn stuur af’.

Hierdoor is de rechter er niet van overtuigd dat de auto door toedoen van K. tegen de boom botste. Door wat de vrouw in de ambulance riep is een ander scenario ook goed mogelijk, zei de rechter. Door de vrijspraak van het zwaardere delict komt de rechter tot een lagere straf dan de geëiste werkstraf van 150 uur. De rechter hield er ook nadrukkelijk rekening mee dat K. door dit verkeersdrama de vader van haar jongste kind verloor en zelf ernstig gewond raakte.

De gevolgen van dit ongeval is volgens de rechter ook een bittere pil voor de nabestaanden. Die hebben anderhalf jaar lang rondgelopen met vragen over dit ongeval. Ik hoop dat zij dit gebeuren een plek kunnen geven’, zei de rechter.