NVDE: nog miljarden aan subsidie nodig voor duurzame warmte

Dat laatste komt omdat de goedkoopste technieken voorrang krijgen bij het uitdelen van subsidie, zegt NVDE-voorzitter Olof van der Gaag. ‘Maar je hebt alle technieken nodig om de klimaatambities van het kabinet te halen. En dan zijn ook de duurdere technieken nodig.’ Zijn organisatie wijst erop dat technologieën die bijvoorbeeld een alternatief bieden voor het gebruik van aardgas, nu ook interessant zijn met het oog op de flink gestegen gasprijzen.

De NVDE vertegenwoordigt meer dan zesduizend bedrijven die actief zijn op het gebied van duurzame energie. Omdat het veel tijd kost projecten uit te voeren, is volgens de vereniging haast geboden. De aankomende ronde van de zogeheten subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE) gaat in juni open.

Deze ronde is ‘van groot belang om voldoende projecten te laten draaien in 2030’, schrijft de NVDE in een verklaring. Voor de SDE-ronde uit 2021 was 5 miljard euro beschikbaar, maar er werden volgens de organisatie projecten ingediend die goed waren voor 12 miljard euro. De subsidie kwam vervolgens vooral terecht bij projecten voor de opslag van CO2, zonne-energie en restwarmte. Projecten op het gebied van duurzame warmte, warmtepompen en duurzaam gas haalden het de afgelopen twee jaar vaker niet in deze subsidieregelingen, aldus de NVDE.