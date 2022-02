Rotterdam mag nafluiters niet aanspreken met undercoverboa’s

De gemeente Rotterdam mag geen undercoverboa’s inzetten om mensen aan te spreken op ongewenst gedrag zoals sissen en nafluiten. Dit omdat het om niet strafbare feiten gaat. Dat schrijft wethouder Vincent Karremans (Handhaving) aan de raad in antwoord op de vraag uit te zoeken of deze inzet mogelijk is. Karremans heeft dat van het Openbaar Ministerie te horen gekregen.

In 2019 werd de stad door de rechter al te verstaan gegeven dat handhaving door undercoverboa’s op sissen en nafluiten uit de Rotterdamse algemene plaatselijke verordeningen (APV) moest worden verwijderd. Dit omdat deze verordeningen de grondwettelijke vrijheid van meningsuiting niet mogen beperken. Zaken zoals sissen en nafluiten op straat vallen volgens het hof onder die vrijheid.

Volgens Rotterdam is undercoverobservatie door boa’s in de nabijheid van slachtoffer en dader nodig om voldoende bewijzen te verzamelen van strafbare straatintimidatie. Om de pakkans te vergroten, werden in 2018 en 2019 door de stad undercoverboa’s ingezet.

Seksuele intimidatie

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid presenteerde vorig jaar een wetswijziging waarmee in het Wetboek van Strafrecht een nieuw artikel wordt opgenomen. Seksuele intimidatie in het openbaar wordt strafbaar als overtreding, zowel op straat als op internet en via socialemediakanalen.

De wetswijziging vertoont grote overeenkomsten met het oorspronkelijke Rotterdamse APV-artikel over straatintimidatie, hoewel het nog niet duidelijk is of dan wel undercoverboa’s ingezet mogen worden.

Nieuw wetsartikel

Karremans wil dat Rotterdam koplopergemeente is in de voorbereiding op de komst van dit nieuwe wetsartikel, vermoedelijk in de loop van 2023. ‘Daarom beginnen we al in 2022 met de voorbereiding van de handhaving van dit nieuwe artikel,’ aldus de wethouder.