Vorige paus over seksueel misbruik: excuses en ontkenning

De Duitse voorganger van de huidige paus verwerpt ‘resoluut’ alle beschuldigingen tegen hemzelf, blijkt uit een verklaring die door het Vaticaan is gepubliceerd. Hij wijst daarin op de grote verantwoordelijkheid die hij droeg. ‘Des te groter is mijn pijn over de overtredingen en fouten die zijn gemaakt tijdens mijn ambtstermijnen.’ Hij biedt uit diepe schaamte en grote pijn zijn ‘oprechte excuses’ aan alle slachtoffers van seksueel misbruik aan.

Benedictus was eerder fel aangevallen omdat hij vroeger, als kardinaal Joseph Ratzinger, gevallen van misbruik onder het tapijt zou hebben geveegd. In een rapport over massaal misbruik in het Zuid-Duitse aartsbisdom München en Freising wordt hij van wangedrag beschuldigd. Ratzinger zou priesters die kinderen hadden misbruikt, de hand boven het hoofd hebben gehouden.

Doofpotaffaire

Deze beschuldigingen worden nu niet alleen door Ratzinger ontkend, maar ook door de advocaten en adviseurs van Ratzinger. Het onderzoeksrapport bevat geen bewijs van wangedrag of hulp bij een doofpotaffaire, melden de verdedigers van de hoge geestelijke. Als aartsbisschop was Ratzinger niet betrokken bij het verdoezelen van misbruik, is hun stelling.

Ratzinger zegt dat hij een vergissing heeft gemaakt omdat zijn naam ontbrak op een lijst aanwezigen bij een bijeenkomst over de overplaatsing van een in opspraak geraakte priester. Dat was niet opzettelijk, aldus de vorige paus. ‘Het feit dat de fout werd gebruikt om aan mijn waarheidsgetrouwheid te twijfelen, om mij als leugenaar af te schilderen, raakte me diep.’