Politie Antwerpen arresteert dertien verdachten moslimterrorisme

De Belgische politie heeft dertien mensen aangehouden in een onderzoek naar een islamitische terreurgroep in Antwerpen. Op dertien adressen in Antwerpen en omstreken is huiszoeking verricht, meldt het Belgische Openbaar Ministerie.

De groep verkeerde in het salafistisch jihadistisch milieu, aldus het OM. Justitie wilde met de politie-operatie dinsdagochtend ‘de activiteiten van deze groep verder in kaart brengen’.

Aan de politieactie, die volgens het OM zonder incidenten verliep, deden bijna honderd agenten mee.