Minister: verkiezingen in maart kunnen veilig verlopen

Ze antwoordt op vragen van de PvdA, die zich zorgen maakt over een veilig verloop wegens de fors opgelopen besmettingsaantallen, dat ze ervan overtuigd is dat het veilig is voor burgers en voor de leden van de stembureaus. De minister denkt ook niet dat er minder mensen gaan stemmen in verband met de huidige coronagolf. Ze wijst op onderzoeken die zijn uitgevoerd onder niet-stemmers waaruit blijkt dat het coronavirus ‘geen overwegende reden was om niet te gaan stemmen’.

Net als bij de Kamerverkiezingen vorig jaar maart mogen kiezers straks niet één, maar drie dagen hun stem uitbrengen. Door de spreiding in tijd zal het dan minder druk worden bij de stembureaus, is de verwachting. Bovendien worden in de lokalen allerlei hygiënische maatregelen getroffen om de besmettingsrisico’s tegen te gaan, zoals kuchschermen, het dragen van mondneusmaskers en het voortdurend schoonmaken van de stemhokjes en andere voorwerpen.

Stemmen per brief

Anders dan vorige keer krijgen 70-plussers geen mogelijkheid om per brief te stemmen. Deze procedure verliep niet vlekkeloos en de Kiesraad adviseerde vorig jaar om daar niet mee door te gaan.

Bruins Slot maakt zich geen zorgen dat er te weinig mensen zijn om de stembureaus te bemannen. Ze wijst erop dat de campagne bij de vorige verkiezingen veel extra stembureauleden heeft opgeleverd. Ze krijgt nog geen signalen dat gemeenten een nieuwe campagne nodig hebben. Maar er is materiaal beschikbaar om alsnog te werven, omdat de bureaus ook een reservebestand moeten hebben voor het geval er leden uitvallen wegens een coronabesmetting of een noodzakelijke quarantaine.