Nieuw-Zeelandse coronabetogers willen dagenlang actievoeren

Duizenden betogers in de Nieuw-Zeelandse hoofdstad Wellington willen volgens lokale media dagenlang blijven demonstreren tegen het coronabeleid. De actie lijkt vergelijkbaar met die in Canada, waar vrachtwagenchauffeurs al ruim een week protesteren tegen coronamaatregelen.

De betogers in Wellington zijn er volgens een woordvoerder ‘voor de lange termijn’, citeert The New Zealand Herald. De krant meldt verder op basis van de politie dat er verkeersoverlast is, maar dat er verder geen noemenswaardige incidenten zijn geweest. Er zijn geen arrestaties verricht.

Honderden auto’s en camperbusjes kwamen net als in Canada met een zogeheten vrijheidskonvooi uit heel het land naar de hoofdstad. Met die voertuigen werden dinsdag de straten rondom het parlement geblokkeerd. Ook hielden de betogers er toespraken. De voornaamste kritiek lijkt de vaccinatieplicht voor mensen met bepaalde beroepen te zijn, bijvoorbeeld zorgmedewerkers. Het protest werd georganiseerd zodat het samenviel met de opening van het parlementaire jaar.

Vrijheid

Op de protestborden stonden teksten zoals ‘vrijheid’ en de oproep aan premier Jacinda Ardern om op te stappen. Ardern benadrukte tijdens een persconferentie dat de demonstranten een minderheid vertegenwoordigen. ‘De meerderheid van de Nieuw-Zeelanders heeft alles gedaan wat ze kunnen om elkaar veilig te houden.’ Haar regering nam de afgelopen twee jaar zeer strenge coronamaatregelen, waardoor het aantal besmettingen en de sterftecijfers zeer laag bleven.

Sommige demonstranten in Nieuw-Zeeland droegen Canadese vlaggen om solidariteit met de protestactie daar te tonen. De Canadese hoofdstad Ottawa staat sinds eind januari in het teken van een coronademonstratie, die met name gericht is op een vaccinatieplicht voor truckers die de grens met de Verenigde Staten oversteken. De Canadese premier Justin Trudeau heeft de deelnemers maandag opgeroepen de overlast veroorzaakte actie in het centrum van Ottawa te beëindigen.