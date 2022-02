Just Eat Takeaway en Adyen zetten AEX licht in het rood

De Amsterdamse AEX-index stond dinsdag licht in het rood door stevige koersverliezen van maaltijdbezorger Just Eat Takeaway en betalingsbedrijf Adyen. De algehele stemming op de Europese markten was opnieuw terughoudend. Beleggers zijn vooral in afwachting van het belangrijke Amerikaanse inflatiecijfer, dat later deze week naar buiten komt. De vrees dat de Amerikaanse centrale bank de rente dit jaar agressief gaat verhogen om de sterke stijging van de consumentenprijzen aan te pakken houdt de markten al weken in de greep.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,1 procent in de min op 754,57 punten. De MidKap daalde een fractie tot 1065,05 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs klommen tot 0,6 procent.

Just Eat Takeaway zakte 2,6 procent. De eigenaar van Thuisbezorgd.nl geeft de beursnotering aan de Amerikaanse Nasdaq op om kosten te besparen. Adyen, dat woensdag met cijfers komt, verloor 2,2 procent. Techinvesteerder Prosus daalde 1,8 procent door koersverliezen in de Chinese technologiesector waarin het een groot belang heeft. Staalconcern ArcelorMittal (plus 3 procent) was de sterkste stijger in de AEX.

Chipsector

In de chipsector werd gereageerd op het nieuws dat de megadeal tussen het Japanse telecomconglomeraat SoftBank en de Amerikaanse chipmaker Nvidia niet doorgaat. Nvidia zou branchegenoot Arm voor zo’n 58 miljard euro kopen van SoftBank. De chipbedrijven Besi en ASML verloren 0,9 procent in Amsterdam. ASMI, dat na de slotbel met cijfers komt, daalde 0,3 procent.

Op de lokale markt werd Onward ruim een vijfde meer waard na een publicatie van positieve studieresultaten in Nature Medicine. De studie laat volgens het medisch techbedrijf zien dat mensen met een ernstige dwarslaesie weer kunnen staan en lopen.

TUI

In Frankfurt zakte TUI 4 procent. De reisorganisatie verwacht ondanks de omikronvariant een sterke zomer te kunnen draaien, maar leed afgelopen kwartaal nog wel verlies. BNP Paribas verloor dik 1 procent in Parijs. De Franse bank boekte afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht, maar de nieuwe winstdoelstellingen van de bank vielen wat tegen. In Londen klom BP 1 procent. Het Britse olie- en gasconcern boekte in 2021 de hoogste winst in acht jaar dankzij de fors hogere prijzen van olie en gas.

De euro was 1,1409 dollar waard, tegen 1,1434 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 2,2 procent tot 89,35 dollar en Brentolie werd ook ruim 2 procent goedkoper op 90,57 dollar per vat.