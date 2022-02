Brussel houdt boete in op EU-subsidies aan Polen

Polen wordt gekort op subsidies die het van de EU ontvangt. De Europese Commissie houdt een achterstallige boete in voor het openhouden van een omstreden bruinkoolmijn. Het is voor het eerst dat Brussel tot zo’n maatregel overgaat.

De eerste maandtermijn van 15 miljoen euro wordt over tien werkdagen op de Europese geldstroom naar Polen in mindering gebracht, zegt een woordvoerder van de commissie. De regering in Warschau heeft inmiddels te horen gekregen welke subsidies worden getroffen. Het dagelijks bestuur van de Europese Unie wil niet zeggen welke dat zijn.

Het Europees Hof van Justitie legde Polen in september een dwangsom op om af te dwingen dat Warschau de mijn in Turów, vlak bij de Tsjechische grens, zou stilleggen. Het hof had de sluiting bevolen na klachten van buurland Tsjechië over vervuiling. Polen vertikt de dwangsom van een half miljoen euro per dag te betalen. De verschuldigde dwangsom bedraagt inmiddels tientallen miljoen euro’s, al loopt het bedrag door een vergelijk tussen Warschau en Praag nu niet meer op.