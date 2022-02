Reclame Shell en Staatbosbeheer winnen

De reclame van Shell en Staatsbosbeheer, met de slogan ‘Samen planten we bomen’, heeft de Vieze Verkiezing van Greenpeace gewonnen. Meer dan 22.000 mensen brachten hun stem uit op een reclame die volgens hen de brutaalste fossiele reclame van het jaar was. Shell, Staatsbosbeheer en PR-bureau Edelman kregen bijna 30 procent van de stemmen.

Campagneleider Diederick van den Ende van Greenpeace reageert dat de reclame een ‘perfect voorbeeld is van een fossiel bedrijf dat door sponsoring zichzelf een groen imago wil aanmeten’. ‘Shell hoort bij de top 10 van de grootste vervuilers ter wereld, maar claimt door deze samenwerking het beste met de aarde voor te hebben door bomen te planten. Deze samenwerking is een marketingtruc, absoluut geen oplossing voor het probleem’, aldus Van den Ende.

De stembus van Greenpeace sloot maandag om 12.00 uur. Met de wedstrijd wil Greenpeace een einde aan fossiele reclames. Zo hebben al zes gemeentes, waaronder Amsterdam en Den Haag, in Nederland moties aangenomen om fossiele reclames uit het straatbeeld te weren. In bijvoorbeeld Rotterdam en Haarlemmermeer redden deze moties het niet in de gemeenteraad. Met een Europees Burgerinitiatief willen actievoerders dat er internationaal een verbod komt op fossiele reclames.

Volgens sponsoring

Voor de bekendmaking van de uitslag van de Vieze Verkiezing is Greenpeace dinsdag eerst naar Staatsbosbeheer gegaan. Daar heeft de milieuorganisatie een boom geplant en vervolgens met milieuvriendelijke olie overgoten. ‘Geheel volgens de sponsoring met Shell’, aldus Greenpeace.

De milieuorganisatie gaat dinsdagmiddag langs bij PR-bureau Edelman, naar eigen zeggen omdat de reclamebureaus ook een grote verantwoordelijkheid hebben in de klimaatcrisis ‘door het normaliseren van fossiele reclames’. Bij Shell sluit Greenpeace aan het einde van de dag af, waar de oliemaatschappij gefeliciteerd wordt met de winst van de Vieze Verkiezing.

KLM

Voor de Vieze Verkiezing werden 1500 reclames ingezonden. Daaruit koos de jury, bestaande uit Greenpeace en Reclame Fossielvrij, de vijf meest brutale reclames. Naast Shell en Staatsbosbeheer waren ook KLM (Urban Trail), Land Rover (Defender), Ryanair (Inenten en gaan) en Vattenfall (Fossielvrije generatie) genomineerd.