Luchtmacht VS moet miljoenen betalen wegens schietpartij Texas

De Amerikaanse luchtmacht moet meer dan 230 miljoen dollar (circa 201,5 miljoen euro) betalen aan de slachtoffers van een schietpartij in de staat Texas. Een oud-militair schoot daar vijf jaar geleden in een kerk 26 mensen dood en verwondde 22 anderen. Een rechtbank heeft bepaald dat de overheid medeverantwoordelijk is voor het bloedbad.

Schutter Devin Patrick Kelley was door een militaire rechtbank schuldig bevonden aan huiselijk geweld, maar de veroordeling was niet bij de FBI gemeld. Daardoor kon de man op een legale manier aan vuurwapens komen, terwijl veroordeelden doorgaans geen vuurwapens in hun bezit mogen hebben.

Overlevenden en nabestaanden hadden de zaak aangespannen omdat zij vinden dat de schietpartij had kunnen worden voorkomen. In de rechtbank is bepaald dat de overheid voor 60 procent verantwoordelijk is voor het bloedbad in Sutherland Springs. De luchtmacht is het daar niet mee eens. Een woordvoerder meldt in hoger beroep te gaan, schrijft de krant The New York Times.

Kelley doodde zichzelf na het schietincident. Het was de ergste massaschietpartij in de geschiedenis van Texas, waar de wapenwetten tot de meest coulante in het land behoren.