Techinvesteerder Prosus onderaan in afwachtende AEX

Techinvesteerder Prosus was dinsdag de grootste daler in de Amsterdamse AEX-index. Het bedrijf kampte met koersverliezen in de Chinese technologiesector waarin het een groot belang heeft. De stemming op de aandelenmarkten bleef daarbij terughoudend. Beleggers waren vooral in afwachting van het belangrijke Amerikaanse inflatiecijfer, dat woensdag naar buiten komt.