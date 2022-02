Beloning voor Britten die minder stroom verbruiken in avonduren

Meer dan een miljoen Britse huishoudens kunnen binnenkort geld terugvragen van hun energierekening als ze minder elektriciteit verbruiken tijdens piekmomenten, bijvoorbeeld in de avond. Het gaat vooralsnog om een proef voor klanten van het energiebedrijf Octopus Energy, die loopt tot eind maart. Octopus wil graag weten of het mogelijk is om huishoudens op deze manier te bewegen hun energiegebruik meer aan te passen aan de drukte op het elektriciteitsnet.

De vraag naar stroom zal komende decennia waarschijnlijk verdubbelen, denken deskundigen van netwerkbedrijf National Grid dat ook bij het initiatief betrokken is. Dat komt doordat steeds meer bedrijfstakken wat betreft energie overstappen van bijvoorbeeld gas op groene stroom. National Grid probeert daarom manieren te vinden om ervoor te zorgen dat huishoudens niet massaal stroom gaan gebruiken op drukke momenten, bijvoorbeeld aan het begin van de avond wanneer iedereen klaar is met werken, de wasautomaat aanzet en de elektrische auto aan de stekker koppelt om op te laden.

De 1,4 miljoen Britse huishoudens die klant zijn van Octopus en een speciale slimme meter hebben, kunnen straks elke dag bepaalde besparingsdoelen krijgen. Als het lukt daaraan te voldoen kunnen ze per bespaard kilowattuur wat geld terugkijken, iets dat vanwege de hoge energieprijzen van de laatste tijd best aantrekkelijk kan zijn.

Het idee om mensen door middel van financiële prikkels aan te zetten om op bepaalde momenten meer en andere momenten wat minder stroom te gebruiken, is niet nieuw. In Nederland kennen we al jaren het zogeheten nachttarief. Dat werkt wel iets anders dan de Britse proef. Dan geldt ‘s nacht en bijvoorbeeld in het weekend een iets lager energietarief.