VS keuren wapendeal van 100 miljard met Taiwan goed

Volgens het verantwoordelijke agentschap binnen het Amerikaanse ministerie van Defensie zou een modernisering van het afweersysteem de veiligheid van Taiwan verbeteren en ‘bijdragen aan politieke stabiliteit, militaire balans, en economische vooruitgang in de regio’. De deal behartigt de Amerikaanse economische en veiligheidsbelangen, zegt het agentschap.

Het Taiwanese ministerie van Buitenlandse Zaken verwelkomt de Amerikaanse goedkeuring van de deal. ‘Terwijl we geconfronteerd worden met China’s voortdurende militaire uitbreiding en provocaties, kan ons land de nationale veiligheid zo behouden met een sterke defensie’, laat het ministerie in een verklaring weten.

Afvallige provincie

De deal werd in 2019 tijdens het presidentschap van Donald Trump geïnitieerd en zou binnen een maand voltooid moeten worden.

Het democratisch bestuurde Taiwan wordt door China gezien als een afvallige provincie. De communistische volksrepubliek probeert het eiland diplomatiek te isoleren. Chinese leiders willen niet dat andere landen Taiwan behandelen als een onafhankelijke staat.

De VS leveren al jaren wapens aan de Oost-Aziatische eilandstaat. In januari zei de Chinese ambassadeur in Washington nog dat de twee grootmachten in een militair conflict verwikkeld zouden kunnen raken als Washington Taiwans onafhankelijkheid zou aanmoedigen.