Moederbedrijf Thuisbezorgd opnieuw langer op Amsterdamse beurs

Maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway blijft voorlopig genoteerd aan de Amsterdamse aandelenbeurs. Het moederbedrijf van Thuisbezorgd had in 2020 aangegeven die notering te willen opgeven, maar stelde dat begin vorig jaar al uit. Nu is er opnieuw uitstel gekomen.

Naast een notering in Amsterdam heeft Just Eat Takeaway, dat ontstond uit een fusie tussen het Nederlandse Takeaway.com en het Britse Just Eat, er ook een in Londen. Bij de afronding van de samenvoeging zeiden de beide bedrijven nog alleen die notering in de Britse hoofdstad te willen behouden.

Ook aan de Nasdaq waren de aandelen van Just Eat Takeaway te verhandelen. Daar komt nu wel een einde aan, maakte de maaltijdbezorger bekend. De kleine hoeveelheid aandelen die daar wordt verhandeld, was de belangrijkste reden voor het besluit.

Het is nog niet zeker dat Just Eat Takeaway ook op de langere termijn vasthoudt aan noteringen in Londen en Amsterdam. Het bedrijf waarschuwt dat het de beurssituatie nog altijd beoordeelt.