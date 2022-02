Brancheorganisatie: autoverkoop EU stijgt dit jaar 8 procent

De verkoop van nieuwe personenauto’s in de Europese Unie zal dit jaar met bijna 8 procent stijgen tot 10,5 miljoen voertuigen. Dat voorspelt de Europese autobrancheorganisatie ACEA. Vorig jaar daalde de verkoop nog vanwege de chiptekorten in de auto-industrie, maar volgens ACEA zullen de chipleveringen stabiliseren waardoor autobouwers de productie kunnen opvoeren.

Daarmee zou de verkoop nog wel altijd bijna 20 procent lager liggen dan in 2019, voordat de coronacrisis uitbrak, aldus ACEA. In 2021 werden in de EU 9,7 miljoen nieuwe personenauto’s op kenteken gezet. Dat was een daling van 2,4 procent vergeleken met een jaar eerder. Vanwege het chiptekort werden er veel minder auto’s geproduceerd, waardoor er ook minder auto’s op de markt kwamen.

ACEA vindt dan ook dat de EU meer moet doen om de afhankelijkheid van buitenlandse chipleveringen te verminderen om zo ‘schade aan strategische Europese industrieën in de toekomst te voorkomen’. De EU is bezig met plannen om de eigen chipindustrie te versterken.

Verder zegt ACEA dat de verkoop van elektrische auto’s steeds verder toeneemt. Nu is bijna één op de vijf nieuw verkochte auto’s in de EU elektrisch oplaadbaar. ACEA zegt wel dat er snel meer oplaadpunten voor elektrische auto’s moeten komen in Europa, want anders kan die opmars gehinderd worden.