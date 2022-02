Politie maakt einde aan bezetting Sterrebos

De politie is dinsdagochtend begonnen met het ontruimen van het bezette bos naast VDL Nedcar. De actievoerders worden uit de bomen gehaald. Het gebied in de omgeving van het bos is afgezet. De rijksweg N276 tussen Sittard en Susteren is afgesloten in verband met de ontruiming.

De actievoerders bezetten het bos sinds vrijdag 28 januari in een poging de kap van het bos te voorkomen. VDL wil het bos kappen om uitbreiding van autofabriek Nedcar mogelijk te maken.