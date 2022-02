Neil Young roept Spotify-werknemers op ontslag te nemen

Young haalde vorige maand zijn volledige muziekcatalogus van het streamingplatform uit protest tegen afleveringen van de populaire podcastshow van Joe Rogan. Rogan verspreidt volgens Young desinformatie over de pandemie.

Spotify weigerde in eerste instantie iets te doen aan de uitzendingen van Rogan, die exclusief op het streamingplatform te beluisteren zijn. Later besloot Spotify wel om informatie over Covid-19 toe te voegen aan de uitzendingen van The Joe Rogan Experience. Het bedrijf verwijderde recent ook zo’n zeventig afleveringen van de podcast omdat Rogan een racistische term gebruikte, volgens Ek op verzoek van Rogan zelf. Rogan heeft zich verontschuldigd voor zowel het verspreiden van desinformatie als voor het gebruik van de racistische term.

Young roept op zijn website nu ook babyboomers op hun geld weg te halen bij grote Amerikaanse banken, omdat die te weinig doen tegen klimaatverandering. ‘70 procent van de financiën van het land zijn in jullie handen, vergeleken met 5 procent bij de millennials. Jullie en ik moeten leiden. Doe net als ik en haal je geld weg bij de veroorzakers van de schade of je zult onbedoeld een van hen zijn.’