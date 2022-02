Rode Kruis schaalt noodhulp in oosten van Oekraïne op

Het Rode Kruis gaat de noodhulp in het oosten van Oekraïne opschalen, maakt de hulporganisatie dinsdag bekend. Die dag bezoekt de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock de frontlinie in het gebied waar sinds 2014 een burgeroorlog woedt tussen pro-Russische separatisten die gesteund worden door Moskou en het Oekraïense leger. Bij het conflict zijn naar schatting 14.000 doden gevallen.

‘De situatie in Oost-Oekraïne is voor heel veel mensen ontzettend schrijnend. Als Rode Kruis doen we er alles aan om zoveel mogelijk mensen te helpen,’ zegt Florence Gillette, hoofd van het Internationale Rode Kruis in Oekraïne.

De hulporganisatie helpt mensen aan beide kanten van de frontlinie met voedsel, brandstof, medische voorzieningen en onderdak. ‘Onze boodschap aan alle partijen is duidelijk: burgers en de infrastructuur die nodig is voor hun basislevensbehoeften mogen geen doelwit zijn. Gezinnen moeten elkaar kunnen zien en gedetineerden moeten menselijk worden behandeld. Dit geldt volgens het humanitair oorlogsrecht in alle gewapende conflicten’, aldus Gillette.

Het winterse weer maakt de situatie nog schrijnender. Daarom helpt het Rode Kruis met het isoleren van huizen, het leveren van brandstof en biedt het financiële steun om huizen van 35.000 mensen aan beide kanten van de frontlinie te verwarmen. In het afgelopen jaar voorzag het Rode Kruis 37.000 mensen langs de frontlinie van voedsel en hygiëneproducten. Ook zijn de watervoorzieningen aan beide kanten van de grens gerepareerd.

De laatste maanden zijn de spanningen tussen Oekraïne en Rusland hoog opgelopen. Westerse landen maken zich grote zorgen over Russische troepenopbouw langs de grens met Oekraïne en vrezen voor een mogelijke inval in de rest van het land. Moskou ontkent daar plannen voor te hebben. Westerse leiders proberen met diplomatie een oplossing te vinden, maar waarschuwen ook met regelmaat voor acties tegen Rusland mocht het land Oekraïne binnenvallen.