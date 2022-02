Verschillende Amerikaanse staten trekken mondmaskerplicht in

Verschillende Amerikaanse staten zullen in de komende weken de mondmaskerplicht laten vervallen, nu de omikrongolf over z’n hoogtepunt heen is. In Californië, New Jersey, Oregon, Delaware en Connecticut neemt het aantal nieuwe infecties zo snel af dat de mondmaskers op veel plekken niet meer nodig zullen zijn.

De Californische gouverneur Gavin Newsom tweette maandag dat het aantal nieuwe gevallen in de staat nu 65 procent lager ligt dan tijdens de piek van de omikrongolf. Daarom vervalt de mondmaskerplicht over een week. Ongevaccineerde Californiërs moeten als ze ergens binnen zijn nog wel een mondmasker dragen. De stad San Francisco in Californië had eerder de mondmaskerplicht al opgeheven, omdat de nieuwe besmettingen zo rap afnamen.

In Connecticut vervalt de plicht later in februari en in de overige staten in maart. Mondmaskers zijn een gevoelig politiek onderwerp in de Verenigde Staten. In sommige staten, zoals Texas en Florida, hebben de bestuurders expliciet regels opgesteld dat scholen geen mondmaskers verplicht mochten stellen voor hun scholieren.