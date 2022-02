Twee Canadese parlementariërs ontvangen verdachte enveloppen

Een assistent maakte een van Perkins pakketjes open. ‘Zijn ogen begonnen meteen te tranen en hij kon moeilijk zien. Zijn handen begonnen te jeuken dus hij rende naar het toilet om wat het ook was van zich af te wassen en belde daarna de politie’, zegt Perkins tegen CBC News. In het pakketje zaten ook zestig pagina’s met ‘verontrustende beelden’, waaronder politici die werden opgehangen, aldus Perkins. Zijn assistent moest naar het ziekenhuis maar is inmiddels weer thuis en maakt het goed.

De envelop die naar d’Entremont is verstuurd werd nooit opengemaakt, omdat het nieuws van het incident op het kantoor van Perkins was gecommuniceerd. Maar de assistent die de envelop heeft vastgehad kreeg al jeuk aan de handen.

De federale politie onderzoekt het incident. Alle parlementariërs in Canada werden gewaarschuwd over de ontvangen enveloppen.