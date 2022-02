Hollywood maakt zich op voor de Oscarnominaties 2022

De uitreiking zal op 27 maart plaatsvinden. Voor het eerst in vier jaar zal er weer een presentator zijn die de show aan elkaar praat. Zijn of haar naam is nog niet bekendgemaakt. De Academy besloot drie jaar geleden te stoppen met het aanstellen van een vaste presentator. Deze verandering bracht iets meer vaart in de uitreiking en de reacties waren, zeker het eerste jaar, best positief. Maar betere kijkcijfers, waar zender ABC op had gehoopt, bleven wel uit.

Films die vermoedelijk grote kans op veel nominaties maken zijn The Power of the Dog, West Side Story en Belfast. Deze drie titels deden het bovengemiddeld goed bij de eerdere prijsuitreikingen die worden gezien als graadmeters voor de Oscars. De Nederlandse inzending voor beste buitenlandse film, Do Not Hesitate, is in de voorselectie al afgevallen.