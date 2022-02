Coronatoegangsbewijs is zonder boosterprik beperkt geldig

Vanaf deze dinsdag vervalt bij ongeveer een half miljoen mensen hun coronatoegangsbewijs (ctb), omdat hun volledige vaccinatie langer dan negen maanden geleden is en ze nog geen boosterprik hebben genomen. Ook mensen die zijn genezen van een besmetting krijgen geen groen vinkje meer als hun herstelbewijs ouder dan zes maanden is.

Mensen kunnen zich in deze gevallen laten testen voordat zij bijvoorbeeld naar een restaurant of bioscoop willen. Of alsnog een booster halen. Diegenen bij wie de geldigheid verloopt, krijgen daarover informatie in de CoronaCheck-app. Het ministerie van Volksgezondheid raadt mensen aan om regelmatig hun app te openen om te zien of hun ctb binnenkort verloopt en dat niet pas te doen als ze al ergens zijn of heen gaan.

Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) lopen ongeveer 2,6 miljoen mensen de komende maanden kans hun vinkje kwijt te raken als zij hun boosterprik niet tijdig nemen. Daarnaast moeten 1,1 miljoen mensen nog wachten met een booster, omdat ze te recent zijn gevaccineerd of corona hebben gehad. Daar moeten drie maanden tussen zitten.

De geldigheid van het ctb is ingeperkt, omdat de opgebouwde afweer tegen het virus langzaam daalt, zo heeft onderzoek aangetoond. Een booster pept deze afweer weer op. Nederland sluit met de beperkte geldigheid van de coronapas aan bij Europese regelgeving.

Maatschappelijk groeit de weerstand tegen de coronapas. Zo heeft oud-CDA-staatssecretaris Mona Keijzer vrijdag een digitale petitie opgesteld waarin wordt opgeroepen om het ctb onmiddellijk af te schaffen. De petitie is in enkele dagen tijd meer dan een half miljoen keer ondertekend. Keijzer werd vorig jaar ontslagen toen zij zich publiekelijk tegen de coronapas en daarmee tegen het kabinetsbeleid keerde.