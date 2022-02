Financial Times: Nvidia zegt chipdeal met SoftBank over Arm op

Mededingingsautoriteiten in Europa, het Verenigd Koninkrijk en de VS leken de overname mogelijk niet goed te gaan keuren. In januari had Nvidia al laten doorschemeren van de deal af te willen. Volgens de zakenkrant zou SoftBank een vergoeding van 1,25 miljard dollar (1,1 miljard euro) van Nvidia krijgen voor het annuleren van de deal. SoftBank zou Arm nu via een beursgang voor het einde van het jaar van de hand willen doen.

Nvidia kondigde in september 2020 aan Arm te willen kopen van SoftBank. Er was in de sector direct weerstand tegen de overname, omdat vrijwel alle chipbedrijven gebruikmaken van de chiparchitectuur van Arm. Veel chips voor smartphones en tablets worden op die ontwerpen gebaseerd. Arm is nu nog onafhankelijk van klanten die licenties betalen om zijn chipontwerp te gebruiken. Maar onder de hoede van Nvidia zou het naast toeleverancier van chipfabrikanten ook concurrent worden, klaagden bedrijven als Microsoft, Qualcomm en Google.