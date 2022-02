Poetin zegt open te staan voor ideeën Macron

Vladimir Poetin staat naar eigen zeggen niet afwijzend tegenover een aantal voorstellen en ideeën over de Oekraïne-crisis die de Franse president Emmanuel Macron bij een vijf uur durend gesprek in Moskou heeft gedaan. Die kunnen volgens de Russische leider de basis vormen voor mogelijke verdere stappen. Macron zei in een gezamenlijke persconferentie dat beide partijen ondanks meningsverschillen op een aantal fronten nader bij elkaar zijn gekomen.