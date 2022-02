VS loven 10 miljoen uit voor tips over IS-leider Afghanistan

De Verenigde Staten loven tot 10 miljoen dollar uit voor informatie over de verblijfplaats van de leider van de Afghaanse-Pakistaanse tak van terreurbeweging Islamitische Staat (IS). Eenzelfde bedrag staat klaar voor tips die leiden tot de aanhouding van de mensen achter de bloedige aanslag op het vliegveld van de Afghaanse hoofdstad Kabul in augustus waarbij dertien Amerikaanse militairen omkwamen.