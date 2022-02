Berlijn en Londen sturen extra militairen naar Oost-Europa

Duitsland en het Verenigd Koninkrijk sturen elk 350 extra militairen naar Oost-Europa om eventuele Russische agressie af te schrikken. De Duitsers versterken hun aanwezigheid in Litouwen en de Britten doen dat in Polen.

De NAVO heeft sinds 2017 zogenoemde multinationale battlegroups in Polen, Litouwen, Estland en Letland geplaatst in reactie op het ‘agressieve’ optreden van Rusland. Duitsland leidt de operatie in Litouwen met momenteel zo’n vijfhonderd man. Daar zijn ook zo’n 270 Nederlandse militairen.

Het Verenigd Koninkrijk leidt de NAVO-troepen in Estland, maar had eerder honderd militairen naar Polen gestuurd om dat land bij te staan in de migrantencrisis aan de grens met Belarus. Als krachtig signaal van verbondenheid met Polen worden daar 350 man aan toegevoegd, zei defensieminister Ben Wallace.

De Amerikanen sturen troepenversterkingen naar Polen en Roemenië vanwege de Russische militaire activiteit langs de Oekraïense grens, zo werd eerder bekend. Het gaat in totaal om drieduizend man, van wie er duizend in Duitsland waren gestationeerd. Mocht dat nodig zijn, dan staan er in de VS nog eens 8500 paraat om snel in actie te komen.