NAVO-baas: we denken erover Oost-Europa voor langer te versterken

De NAVO heeft al meer troepen en materieel naar de oostelijke lidstaten gestuurd in antwoord op de Russische troepenopbouw aan de Oekraïense grens en nu ook in Belarus, memoreerde Stoltenberg na overleg met de Poolse president Andrzej Duda. Maar bovendien ‘overwegen we een verandering in onze zichtbare aanwezigheid voor de langere termijn in het oostelijke deel van het bondgenootschap’.

Rusland eist juist dat de NAVO zich terugtrekt uit lidstaten als Polen en garandeert dat bijvoorbeeld Oekraïne nooit tot de militaire alliantie zal toetreden. China gaf het Kremlin daarin afgelopen weekend gelijk. Maar daarmee proberen zij ‘landen het recht te ontzeggen om hun eigen keuzes te maken’, stelt Stoltenberg. ‘We moeten niet terug naar een tijd van invloedssferen waarin de grootmachten anderen kunnen vertellen wat ze mogen en niet mogen.’