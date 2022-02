Bijna 78.000 nieuwe coronagevallen geregistreerd

Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn 77.648 positieve coronatests geregistreerd. In werkelijkheid zijn meer besmettingen vastgesteld, want de achterstand is in de afgelopen dag verder opgelopen.

Amsterdam noteerde in de afgelopen dag 2827 positieve tests. Daarna volgt Breda met 2347 nieuwe gevallen, maar daar kunnen ook veel nameldingen tussen zitten. Op zondag waren er in Breda namelijk slechts 175 positieve tests. Daarna volgen Den Haag (1841), Utrecht (1796) en Leiden (1341). In Rotterdam zijn 1055 bevestigde besmettingen geregistreerd, goed voor een tiende plaats. Schiermonnikoog had als enige gemeente geen positieve tests.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kreeg in de afgelopen zeven dagen 539.313 meldingen van positieve tests, maar de grote achterstand betekent dat er waarschijnlijk meer dan 600.000 positieve tests waren. Gemiddeld komt het neer op 77.045 nieuwe gevallen per dag.

Het aantal sterfgevallen blijft ongeveer op hetzelfde niveau schommelen. In de afgelopen dag kreeg het RIVM vier meldingen dat coronapatiënten aan de gevolgen van hun besmetting zijn overleden. Het gaat om twee mensen uit Haarlem, iemand uit Landgraaf en iemand uit de regio Amsterdam-Amstelland waarvan de woonplaats niet bekend is. Dat het overlijden van deze mensen nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn overleden. Bovendien kan het werkelijke aantal sterfgevallen hoger zijn, omdat het niet verplicht is om te melden dat een coronapatiënt is overleden door de infectie.

In de afgelopen week zijn 65 sterfgevallen geregistreerd, gemiddeld zo’n 9 per dag.