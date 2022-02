Naar Nederland gehaalde Syriëgangers blijven voorlopig in de cel

De vijf vrouwen die vorige week met hun elf kinderen zijn opgehaald uit een vluchtelingenkamp in Syrië, blijven voorlopig in de cel. Dat heeft de rechter-commissaris van de rechtbank in Rotterdam maandag beslist. De vrouwen worden verdacht van terroristische misdrijven.

De vrouwen en kinderen zijn opgehaald uit het Koerdische vluchtelingenkamp al-Roj in het noorden van Syrië zodat ze in Nederland vervolgd kunnen worden voor hun mogelijke betrokkenheid bij de terroristische organisatie IS. De kinderen zijn overgedragen aan de Raad voor de Kinderbescherming.