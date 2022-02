Transavia vliegt vanaf 14 februari weer naar Marokko

Marokko sloot eind oktober de grenzen voor vluchten vanuit Nederland vanwege het hoge aantal coronabesmettingen in dat land. Nadat het Noord-Afrikaanse land het vliegverbod had ingesteld voor vluchten van en naar Nederland heeft Transavia tien repatriëringsvluchten uitgevoerd. Vanaf 7 februari is het luchtruim heropend. Overigens is de noodtoestand in Marokko nog steeds van kracht. Die werd in 2020 ingesteld vanwege de coronapandemie.

Reizigers naar Marokko moeten een geldig vaccinatiebewijs laten zien en een negatieve PCR-test die niet meer dan twee dagen oud is. Bij aankomst op de luchthaven wordt bij iedereen een sneltest afgenomen. De kans bestaat dat toeristen wordt gevraagd om zich tot twee dagen na aankomst te laten testen op hun verblijfsplaats. Vanuit de Nederlandse overheid geldt een oranje reisadvies voor Marokko. Dat betekent dat vakanties worden afgeraden.