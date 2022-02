Media: Ex-president Trump had dozen vol officiële papieren thuis

De dozen bevonden zich in Trumps resort Mar-a-Lago in Florida, dat tijdens zijn presidentschap dienst deed als een soort tweede Witte Huis. De terugvordering vorige maand onderstreept de nalatige omgang van de vorige regering met presidentiële gegevens, vindt de krant.

Bij de documenten gaat het onder meer om correspondentie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, die Trump ooit omschreef als liefdesbrieven. Meegenomen was ook een brief van president Barack Obama voor zijn opvolger Trump.

De dozen in het resort in Florida roepen nieuwe zorgen op over hoe Trump de officiële regels heeft nageleefd. Een president is verplicht alle memo’s, brieven, notities, e-mails, faxen en andere schriftelijke communicatie te bewaren die met zijn officiële taken te maken hadden.

Het archief had al grote moeite met de manier waarop Trump met officiële documenten omging. Vaak verscheurde hij ze. Honderden pagina’s moesten weer aan elkaar worden geplakt. Anderen werden in stukken bij het archief aangeleverd.