Kuipers: kabinet kijkt op weegmoment naar druk op zorg en uitval

Op 25 januari kondigde het kabinet versoepelingen aan. Dat pakket geldt in ieder geval voor zes weken, zei premier Mark Rutte toen in de persconferentie. Na drie weken (op 15 februari dus) is er wel een 'weegmoment'. Het kabinet gaf in januari aan op het weegmoment te kijken of ze "op de rem moeten trappen", maar inmiddels wordt ook over mogelijke versoepelingen gesproken.

Het aantal besmettingen groeit al zes weken flink, aldus Kuipers, maar "gelukkig is het zo dat het aantal mensen dat ernstig ziek wordt niet een vergelijkbare stijging heeft laten zien". Het RIVM voorspelde wel al "dat dat wel degelijk nog kan gebeuren", zegt de bewindsman, "ook een beetje kijkend naar de situatie in het buitenland". Maar Kuipers kan nog niet zeggen wat dat betekent voor de coronaregels. Het kabinet wil nog aankijken hoe de cijfers er aan het einde van de week uitzien.