Hasbro profiteert van Dungeons & Dragons en Transformers

Speelgoedfabrikant Hasbro heeft het slotkwartaal van 2021 beter gepresteerd dan verwacht. De onderneming profiteerde van het succes van speelgoed gebaseerd op tv-shows en films. Dat compenseerde voor de problemen in de leveringsketen waar het bedrijf ook mee kampte.

Hasbro brengt onder andere speelgoed op de markt gebaseerd op Transformers, Dungeons & Dragons, Peppa Pig, My Little Pony en PJ Masks. De verkopen in het laatste kwartaal van het jaar profiteerde het bedrijf van nieuwe productlanceringen. Tegenover de hogere verkopen stonden ook hoge vracht- en operationele kosten.

Hasbro kan de goede cijfers goed gebruiken. Het bedrijf kreeg onlangs een tik te verwerken toen het de licenties kwijtraakte voor speelgoed gebaseerd op Disney-producten. Concurrent Mattel heeft vanaf volgend jaar de rechten weer in handen om speelgoed te maken gebaseerd op onder meer de Frozen-films van Disney. Ook van allerlei Disney-helden als Sneeuwwitje, Assepoester en Belle (van Belle en het Beest) kan de maker van Barbies weer poppen produceren.

Hasbro sloot het kwartaal af met een omzet van 2 miljard dollar (1,7 miljard euro) Dat was meer dan de 1,8 miljard dollar waar kenners rekening mee hielden. Voor dit jaar rekent Hasbro op een enkelcijferige groei, geholpen door nieuwe speelfilms zoals Transformers: Rise of the Beasts.