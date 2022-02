Het aantal patiënten met het coronavirus in de Nederlandse ziekenhuizen is maandag gestegen met 149 tot 1493. Dat is de grootste stijging sinds eind 2020, zo valt op te maken uit de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op de verpleegafdelingen liggen nu 1279 patiënten met corona onder de leden, 146 meer dan een dag eerder. Op de intensive cares nam dit aantal toe met 3 tot 214.